8年級「佳佳」是國立大學資訊工程系畢業，待業年餘找不到適合工作，前途茫茫，嘉義就業中心用「牌卡」幫她找出感興趣的工作，媒合到企業當總經理助理，穩定就業了，過年後轉職潮，想轉職可諮詢就業中心預約「牌」算好工作。

「佳佳」畢業後短暫做過文書行政、餐廳外場等工作，都不感興趣，投遞履歷也遲遲未獲公司青睞，待業1年半仍未找到喜歡的工作，經濟壓力愈大，愈來愈沒自信、懷疑人生，鼓起勇氣求助勞動部勞動力發展署嘉義就業中心。

就服員跟佳佳晤談，用「職涯探索牌卡」從佳佳的學經歷裡探索她的職業興趣，並從中找出她的問題癥結，幫她找回自信，認識產業現況、各職缺所需的職能，最後共同討論工作價值觀。

佳佳透過這一連串職涯探索的過程，發現自己喜歡與人接觸更甚於寫程式，也了解自己的優勢，且精進了履歷書寫及面試技巧，投遞履歷獲得回應變多了，1個月內就應聘上製造業總經理助理一職，已穩定就業近3個月。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部「青年職得好評計畫」鼓勵連續失業6個月以上的本國籍青年積極尋職，提供深度就業諮詢，運用牌卡、心理測驗等工具協助，最後產出客製化的求職履歷卡，完成諮詢後的3個月內找到工作、且連續受雇滿3個月以上，還可獲得3萬元尋職獎勵金。