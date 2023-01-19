春節連續假期將至，為提供市民有良好的道路使用及通行環境，新北市捷運局長李政安特別指示捷運團隊，春節前務必滾動式檢討，撤除不必要圍籬還路於民，其中安和路一至三段道路全寬已於1月18日完成中央圍籬撤除，2022年安坑線及三鶯線合計退縮2萬1000平方公尺，以營造清新氣象給市民過好年。

李政安表示，安坑輕軌路線位於新店區安一路、安和路段，全長7.5公里，2022年安和路一至三段歲修重新刨鋪總面積達3萬6000平方公尺，並撤除非必要的圍籬，總計歸還4080平方公尺道路面積，捷運局已於18日將安和路一至三段道路全路寬路面復舊並開放行車，年後再積極極趲趕人行道鋪面工程，趕在農曆年前提供更舒適的行人環境。

他說，配合輕軌工程道路復舊階段，重新檢討道路排水，加大排水管徑，埋設1500mm管涵，能更有效改善安坑地區逕流排水效率，解決既有易積淹水情形，道路復舊同時將變電箱移設設到中央分隔島並進行電桿下地等管路埋設。

李政安指出，捷運三鶯線行經土城、三峽、鶯歌地區，路線全長14.29公里，為了提升工區乾淨美觀及平坦舒適行車環境，三鶯線針對尚在施工路段辦理圍籬重新油漆，總長度達1萬1196公尺，並進行道路年度歲修刨鋪，總面積達11萬920平方公尺。

另在土城區介壽路三段、鶯歌區鶯桃路、福德一路等重要路段也配合工進檢討，先行道路復舊，撤除不必要的圍籬還路於民，2022年歸還1萬7520平方公尺道路面積，讓過年期間到三峽、鶯歌的民眾，不論是返鄉、拜年、觀光旅遊，都能行車更順暢。