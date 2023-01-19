立委們和行政院長蘇貞昌拍大合照。（翻攝自中時新聞網YouTube直播）

中央政府總預算案今（19）日下午3點左右於立法院三讀通過，行政院長蘇貞昌稍早已抵達立院致意，由於蘇隨後將宣布內閣調整事宜，且外界普遍認為他有頗大機率下台，因此現場許多立委搶著和他拍可能的「畢業照」，有女綠委更是扶著蘇的肩膀露出燦笑與其合照。

內閣改組事宜備受各界關注，蘇貞昌18日表示，自己有和總統蔡英文討論該如何調整，19日就會有結果；據了解，蔡蘇將在總預算案三讀後碰面，對閣揆及相關人事案進行最後確認。