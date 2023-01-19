違紀參選遭國民黨開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦，提起確認黨籍存在訴訟，台北地方法院19日開庭，鍾委由律師代表出庭希望移付調解，但國民黨律師認為，鍾未提出具體方案無法達成調解，法官李家慧火速在20分鐘內審結，諭知4月6日宣判。

法官表示，將會在判決理由中交待不予調查鍾聲請要查的證據的理由，同時判決也會「指出」未來國民黨及鍾調解的方向，但如果宣判前雙方可以私下和解成功，可以具狀向法院層報，法官就不宣判。

本案起因，去年6月國民黨中央徵召黨員謝福弘參選苗栗縣長，同樣也是國民黨苗栗縣黨部黨員的鍾東錦，在9月2日也登記參選縣長， 苗栗縣黨部認為鍾違反黨紀，建議黨中央撤銷黨籍。

國民黨經中央考紀會決議後，開除鍾東錦黨籍，9月14日的國民黨 中常會也無異議通過。後來，鍾以無黨籍參選苗栗縣長，同時委由律 師提出確認國民黨籍存在的民事訴訟，去年底選舉結果出爐，鍾當選縣長。

鍾東錦委由律師提起訴訟主張，國民黨內有黨員選舉辦法，應依據黨員及民意調查，但卻捨棄不做，由寡頭決定，違反《政黨法》、《 人民團體法》和《民法》等相關規定，因此才會提出確認黨籍的訴訟 。