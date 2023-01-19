在連跌兩天之後，首爾股市周四出現上漲；在外資持續買進下，三星電子領漲。韓元走強。

周四南韓KOSPI指數收盤上漲12.02點或0.51%，為2380.34點，並扭轉了盤中下跌0.58%的局面。

外資買超5703億韓元(約4.6億美元)，他們在2023年累計已經買超了4兆韓元的股票，並在14個交易日中，有13日買超。

韓國金融監管機構表示，將取消外國投資者須在韓國國內註冊才能交易韓國股票的規定，此舉希望鼓勵海外的投資人。

外界認為，在三星電子公布財報之前，外資大多希望買進股票，並預期該公司會改變供應政策。同時投資人也會買進與中國相關聯的股票。

三星電子升1.8%，報2.03萬韓元，創下自1月9日以來的最高單日漲幅。SK海力士也升0.47%。樂金化學漲1.3%。

國有的韓國電力升0.7%。

韓元上漲5.3韓元，來到1美元兌1232.1韓元。