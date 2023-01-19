今年的春節連假長達10天，若是假期間不舒服或遇到緊急狀況怎麼辦？光田綜合醫院急診部主任林技政提醒以下族群，包括腸胃道不好、消化不良的人，還有年長吞嚥能力不好的人，以及習慣邊吃東西邊講話的人和準備年節飯菜的族群等，一定要特別注意一些細節，才不會在年假期間身體不適。

1.消化不良的人

年節期間發糕、年糕、湯圓、火鍋、佛跳牆等應景食物，常出現在圍爐的餐桌上。但再美味的食物，食用上也要注意。發糕、年糕、湯圓等糯米製品，對於消化不良的人，適量使用就好，避免過多的時候，造成腸胃不適，甚至是腸阻塞而就診。

2.年長者或吞嚥功能不好的人

對於年紀較長的長者，或是吞嚥功能不好的人，請家屬儘量協助將食物切成小塊，以避免在吞食時，不慎卡住甚至窒息，以及年菜中不乏有魚類、有丸子類食品，或是大塊肉類，無論是小孩或年老，在食用上要多注意，一定小口吞食，細嚼慢嚥，更可以在食用前先挑除魚刺、減少硬物，以免誤食，造成受傷。

3.習慣邊吃飯邊聊天的人

林技政說明，大人們也會在年節聚會聚餐，邊吃飯邊聊天時，笑口張大食物不慎掉入呼吸道，造成呼吸道梗塞，甚至窒息。如有遇到此類危急的情況，家人間有學過哈姆立克急救法或是基本救命術，可以協助急救，若沒有也請盡快撥打119急救專線，並聽從救護派遣員指示協助處理。

4.準備年節飯菜的族群

年節期間也常見婦女因為準備年節飯菜，急忙不小心切到手而就診，林技政說，這時看到有傷口，拿東西壓著止血最好，並利用水往低處流的概念，可以把手可以抬高，減緩血流。若有紗布最好，但家庭不一定常備紗布，此時用乾淨毛巾、衣物，甚至衛生棉、護墊，都是好用的東西。不要拿衛生紙去覆蓋，因為衛生紙遇到濕容易變成紙漿，附著在傷口上，反而會影響傷口處理。

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