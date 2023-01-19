雲林縣府文化觀光處結合古坑鄉公所、石壁社區發展協會、草嶺社區發展協會、草嶺觀光協會、草石山休閒農業區發展協會共同舉辦2023雲林草嶺櫻花季，今（19日）在石壁的九芎神木景點舉行記者會，建議賞櫻期是2月1日至3月5日。（周麗蘭攝）

雲林縣古坑鄉草嶺櫻花每年從1月中旬陸續開到3月，今年開得較晚，目前只能捕捉到零星花朵與花苞。（周麗蘭攝）

石壁櫻花估計在2月初盛開，美人谷會有將近4公里環狀櫻花道。（周麗蘭攝）

雲林縣古坑鄉草嶺櫻花每年從1月中旬陸續開到3月，今年雲林縣府舉行的草嶺櫻花季將於2月1日登場，青山坪農場、石壁美人谷、蘇家農場、九芎神木、雲嶺之丘都是賞櫻景點，不過今年冬天氣溫高，櫻花開得晚，青山坪目前有開花，石壁部落櫻花要等到二月後。

雲林縣府文化觀光處結合古坑鄉公所、石壁社區發展協會、草嶺社區發展協會、草嶺觀光協會、草石山休閒農業區發展協會共同舉辦2023雲林草嶺櫻花季，今（19日）在石壁的九芎神木景點舉行記者會，建議賞櫻期是2月1日至3月5日。

文觀處長陳璧君指出，今年櫻花季會晚點報到，農曆春節若要賞櫻花，建議先到青山坪，初一到初九在青山坪會有交通管制；石壁櫻花估計在2月初盛開，美人谷會有將近4公里環狀櫻花道，2月4日後的每個周末會在「蘇家農場」交通管制，是否祭出接駁車，到時會滾動式修正。

陳璧君說，縣府工務處針對春節遊雲林規畫雲東、雲中、雲南也3條免費公車遊程，雲東線有賞櫻景點，農曆初三到初七歡迎搭乘，虎尾高鐵站、斗六火車站都有發車。

草嶺商圈協會理事長劉文房說，暖冬使得草嶺櫻花晚開，青山坪海拔較低比較早開，盛開可能要等到初五（1月26日）；石壁櫻花估計會在2月15日盛開。

古坑鄉長林慧如感謝雲林縣府大力行銷草嶺櫻花季，她表示，青山坪的櫻花緣由是青山坪農場主人在九二一地震後為了讓遊子想回家就回家而種，這是一條為人著想而誕生的櫻花道，美景背後有溫馨的初衷。

林慧如盼望草嶺商圈、團體扮演好東道主，一起迎接全台遊客，不論有沒有消費都竭誠歡迎，客人感受到草嶺的好就會帶回更多人觀光，1人帶100人也是可能的。