上海對外經貿大學教授兼朝鮮半島研究中心主任詹德斌19日在大陸《環球時報》撰文指出，韓國近來在對日外交上表現得相當積極主動。韓國政府日前公布了二戰時期日本強徵韓國勞工受害者索賠問題解決方案的梗概，韓日兩國官員16日就此協商。有韓媒刊發題為〈這次務必將韓日關係恢復正常的勢頭延續下去〉社論，其中「務必」二字顯示出一些韓國輿論對韓日關係改善的迫切心情。

詹德斌表示，相比之下，韓國的對中外交更多了一些複雜性。韓國外長朴振日前公開表示，因為價值觀和政治制度的不同，中韓關係的發展存在局限性。這樣的想法是有跡可循的，尹錫悅政府上台後提出要與中國相互尊重，建立基於規範的雙邊關係，但同時又支持某些國家在涉疆問題上找事，還在台灣問題和南海問題上說三道四，最近又在中國公民入境問題上採取全球幾乎最嚴格的歧視性措施。

詹德斌稱，而且，韓國一些政治人士對中國存在錯誤的認知。他們認為，中國得求著韓國，因為如果韓日、韓美關係好了，中國的日子就不好過了。當然，另一方面，朴振也曾就對中入境限制表示，相關措施對韓中關係發展帶來的負面影響不可取。雖然有這類看似矛盾的表態，但一些韓國資深學者認為，韓國政府正在搞的這一套，是很危險的。

對於自己的外交基調，韓方曾介紹稱，將以「維護自由、和平、繁榮的全球樞紐國家」為發展願景，基於區域內共同價值和利益開展外交。有意思的是，「自由、和平、繁榮」也是韓國政府去年底發布的「印太戰略」的修飾詞：《自由、和平、繁榮的印度太平洋戰略》。不難看出，「價值觀」是尹錫悅政府的外交底色。這就可以理解，在試圖實現全球樞紐國家這一願景的過程中，一些保守媒體受到某些特殊勢力的操控，成為對抗中國的急先鋒。他們不斷在中韓關係中製造事端，比如前些時間炒作「祕密警察局」事件，現在又找孔子學院的茬。據媒體透露，韓國國家情報院已著手相關調查。

詹德斌強調，顯然，不少韓國政客誤讀了中國外交，而且錯得離譜。中國願意看到韓國與所有國家保持友好關係，但如果韓日關係的改善、韓美關係的密切更多是為了對抗中國，而不是增進地區和平、穩定和繁榮，這當然是地區國家都堅決反對的。事實上，防範新冷戰風險、反對陣營對抗關乎包括中韓在內的地區國家的根本利益。

詹德斌認為，中國重視中韓關係是基於普遍的外交原則，堅持親誠惠容和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針，而不是出於拉攏誰反對誰的小圈子思維。中韓關係的發展，應當堅持獨立自主、堅持睦鄰友好、堅持開放共贏、堅持平等尊重和多邊主義。中方始終從戰略和全域角度看待韓國和中韓關係，而不會被韓國方面的一些小動作左右，但這並不意味著無原則的縱容。

詹德斌指出，韓國政府對於最新發布的「印太戰略」給予很高期待，希望以此重新定義韓國的國際角色和責任。再美好的願景也需要落實到行動上。韓方曾提到，「印太戰略」的三大合作原則是包容、互信和互惠。「包容」，被放在了首位，說的是「既不針對也不排斥任何特定國家」。那麼，致力於成為真正全球樞紐國家的韓國顯然不應缺乏對不同理念和制度的包容，也不應缺乏獨立思考。

詹德斌強調，韓國的地緣位置擺在那裡，這是永遠也改變不了的。韓國「四強外交」的傳統不只是這樣的地緣位置決定的，更是從自身利益出發。如今的韓國與周邊「三強」日本、俄羅斯和中國存在不同程度的矛盾，還與北方的北韓關係趨於惡化。如果從盧泰愚政府的「北方外交」視角來看，尹錫悅政府正在走一條完全背離「北方外交」的路線。這是一條走不通的冷戰之路。如果繼續下去，韓國不僅成不了全球樞紐國家，而且只會矮化成美國在亞太的樞紐。