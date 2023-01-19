泰山（1218）經營權之爭，傳市場派大股東龍邦，取得親公司派的獨立董事陳敏薰關鍵支持，於周二的審計委員會中，以2票優勢，通過擬於3月16日召集股東臨時會，全面改選董事。掌握股權優勢的龍邦可望正式入主泰山拿下經營權。

對此，龍邦證實表示，針對泰山審計委員會獨董陳敏薰和杜英達通過3月16日召集股東臨時會，全面改選董事之議案，作為泰山最大股東，樂見陳敏薰、杜英達依法善盡獨立董事之職責，決議召開泰山股臨會，全面改選董事以振衰起敞，讓泰山得以回歸專業經理人經營，重回正軌遵循公司治理！

不過親公司派人士主張，陳敏薰、杜英達於本月17日發動召集的審計委員會，召集程序不合法。為3月16日的股臨會繼續埋下變數。

親公司派人士指出，泰山審計委員會由陳敏薰、杜英達，以及親公司派的李明輝等3位獨董組成，陳敏薰擔任審計委員會召集人，按程序，召開審計委員會必須在7天前發出通知，「但此次是在前5天才發出通知，明顯不符程序。」且開會當天只有陳敏薰、杜英達出席，李明輝認為有疑慮未現身，並表達希望重新發出通知擇日再開會。

泰山經營權之爭進入法律戰，泰山17日公告董事伸揚投資改派法人代表，改由前台北地院刑事庭審判長、誠澈法律事務所主持律師陳諾樺，接替副董事長詹逸宏披掛上陣，詹逸宏也因此解任副董事長，為接下來的法律攻防預做準備。

市場人士指出，泰山經營權之爭大勢已定，由於龍邦已掌握絕對的股權優勢，拿下泰山經營權是遲早的事，就看何時能夠順利召開股臨會全面改選。

不過，泰山去年底火速出售手中的金雞母全家近兩成持股，予國泰金控董事長蔡宏圖家族旗下的萬寶開發，隨著金管會17日認定此案「並無違反產金分離」，等同宣告交易案過關。加上交易案已交割完成，泰山出售全家成為定局，龍邦最後拿下的可能是「沒有全家的泰山」。