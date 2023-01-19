Patrick Beverley hit the "too small" gesture AGAIN to Kevin Huerter after making this tough hook shot 😅pic.twitter.com/pttzWB36PO — 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧' 𝐍𝐁𝐀 (@_Talkin_NBA) December 22, 2022

國王射手凱文胡爾特（Kevin Huerter）絕對不會想再碰上湖人了，去年遭到貝弗利（Patrick Beverley）單打硬吃，還被對方嘲諷一番之後，19日與湖人的比賽上，貝弗利更是找上了本季才結交的好麻吉韋斯布魯克（Russell Westbrook）聯手欺負他，讓凱文胡爾特滿是無奈。

次節韋斯布魯克接獲隊友傳球，面對凱文胡爾特的防守選擇三分線外拔起出手，但已經縱身跳起的韋斯布魯克不知為何竟收起投籃動作，為了避免遭吹判走步違例，韋斯布魯克靈機一動，將球砸向了凱文胡爾特的身上，而球也神奇地回到韋斯布魯克的手中，這讓凱文胡爾特相當無言，在這攻防當中他甚至已經放棄防守，讓三分線命中率不到3成的韋斯布魯克出手，結果卻不是他所想要的。

Russ throws it off of Kevin Huerter to prevent a travel call 😂 pic.twitter.com/Ge1MWyJ8Fb — Bleacher Report (@BleacherReport) January 19, 2023

此外在凱文胡爾特末節的一次罰球機會中，貝弗利為了干擾對方出手，將身體不斷地上下晃動，凱文胡爾特因此多等了一拍才出手，不過球還是彈框而出，計畫成功的貝弗利甚至想要與凱文胡爾特擊掌，遭到後者無視，不過凱文胡爾特此戰雖然輸了面子，但他單場貢獻了18分及全隊最高的6次助攻，算是討回了一些顏面。

國王明星長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）因流感（非新冠病毒）而缺席比賽，對於尋求連勝的湖人來說是絕佳機會，他們確實也在比賽初期帶起一波波攻勢，首節打完湖人取得雙位數領先，未料此後風雲變色，國王在二、三兩節倒打62比43攻勢，福克斯（DeAaron Fox）砍下全場最高的31分，力壓拿下32分的詹姆斯（LeBron James），最終率隊以116比111取得5連勝。