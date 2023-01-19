今年春節長達10天，民眾過年返鄉團聚容易不小心大開「吃」戒，桃園市衛生局指出，根據國健署對國人進行春節期間體重控制電話訪問調查顯示，年節期間約有4成民眾體重增加，平均上升1.7公斤，另也教導民眾避開年菜的熱量陷阱。

衛生局表示，過年期間常出現的年菜包括米糕、佛跳牆、糖醋魚、紅燒蹄膀及紅燒獅子頭，其中米糕油脂含量高，不僅不易消化，且對血糖穩定又不好，呼籲民眾淺嚐即可。佛跳牆的芋頭、栗子、蓮子為全穀雜糧類，如有吃白飯則要減量，例如當餐芋頭、栗子、蓮子加起來為3分之1碗，白飯就要少吃3分之1碗。

糖醋魚、紅燒蹄膀、紅燒獅子頭等則多為裹粉油炸，高油、高飽和脂肪、勾芡、外加糖及多醬汁食物，建議民眾應選擇清蒸魚或蹄膀去皮，盡量不沾或不淋醬汁、獅子頭部分絞肉則可用豆腐取代加上大量的大白菜一起燉煮。

衛生局提醒，食物的優先順序依序為豆類、魚類與海鮮、蛋類、禽肉、畜肉，盡量並避免加工肉品。此外，送禮、自用常出現的堅果禮盒，堅果種子類含有豐富的維生素B群、維生素E和礦物質，天天必吃，每天份量比例約為腰果6顆、杏仁果6顆或核桃仁3顆，建議購買時就選擇小包裝且無調味的堅果。

衛生局另也提及，飲品部分可用水、無糖茶飲或是乳品類取代汽水及飲料，圍爐火鍋可選擇新鮮蘿蔔、玉米、排骨為湯底，加入多樣菇類、綠色蔬菜，再加上豆腐、魚片、蝦子、海鮮等天然原型食材。衛生局局長劉宜亷表示，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險，希望民眾及家人一起從飲食及運動採取行動。