屏東縣政府警察局因應公務人員服務法新制規定，今年起部分偏遠值宿所執行聯合服勤，意即小所會在夜間關門，但同時會整合警力加強巡邏，對此，已有居民因「有廟無神」感到不安，不料19日還看到西勢派出所一早就拉下鐵門，民眾驚得不知所措，而警方解釋是因勤務關係人手不足，才會暫時關門，下午正常運作，但這段小插曲也再次反映偏鄉警力短缺問題。

屏東警方為因應公務員上班新制，每月超時服勤時數不得超過80小時，7個分局除屏東、東港分局因無值宿所（每到晚上12點會關門，但仍有員警在所內待命），以及恆春分局因受地形交通限制，沒有實施聯合服勤外，內埔、枋寮、里港、潮州等4個分局都把值宿所的人力整併，執行聯合服勤。

有民眾19日看到西勢派出所一早就拉下鐵門，民眾驚得不知所措，而警方解釋是因勤務關係人手不足，才會暫時關門，下午正常運作。（謝佳潾攝）

警方解釋，值宿所多是5名警力，一天運作下來扣除休假人力，幾乎每個時段就是1個值班1個備勤，正副所長更是時時要貼班，每月超勤服務都逼近1、200個小時，為因應新制並捍衛同仁健康權，只能實施聯合服勤解決人力不足的狀況。

警方說，被整併的值宿所會在夜間關門，但不會有人在所內待命，不過不代表沒人上班，而是整合上班人力加強巡邏網，以主動出擊代替被動守望，且值宿所並沒有裁撤，白天所內依舊會有員警，同時非值宿所也會成為主力所，幫忙分擔值宿所轄內事故。

對此，民眾聞訊後直言「怪怪的」，認為晚上無人的派出所彷彿「有廟無神」，總覺得心裡不踏實，有人還質疑道：「平常派出所有警察時，就會發生喝酒鬧事，現在沒警察，不就更肆意妄為」？

此外，說好的只有夜間關門，卻被民眾發現白天也是大門深鎖，有民眾看見西勢派出所19日一早鐵門全拉下，門口只貼一張夜間報案資訊，民眾有看沒有懂，對此，潮州警分局指出，因應年前金融機構勤務，所內人力全部出勤，在人力不足的狀況下，只好暫時關門，但下午馬上恢復正常。

誤會澄清後，民眾認為警察好辛苦，但直言還是會擔心，對此，縣議員越秋女很有感，她說，來義鄉的南和所就是被整併的值宿所，族人都習慣到派出所報案，所以聯合服勤對部落來說非常不便，而且來義鄉很狹長，若真有事情發生就怕時間來不及，最好因應新制的辦法是補足人力，才能讓民眾徹底安心。