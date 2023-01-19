徐榛蔚到果菜市場，了解年前蔬果供應情形。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

今年春節蔬果價格平穩，量充足，應景蔬果大約上漲1到2成。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

農曆春節前，民眾忙著採辦年貨，縣長徐榛蔚今天就到果菜市場了解蔬果供應狀況；果菜市場表示，蔬果供應量充裕，價格平穩，蔬菜平均拍賣價每公斤20到25元，應景蔬菜大約上漲1到2成，蔬果量可以滿足春節市場需求。

徐榛蔚由農業處長陳淑雯、行政暨研考處長吳昆儒陪同，由蔬果運銷合作社理事主席李順德引領，逐一走訪攤位瞭解蔬果供應量與市場行情，並向攤商及民眾拜早年，也選購新鮮蔬果和乾貨，刺激買氣。

花蔬經理潘文賢說，因氣候關係，開春時每天只有約30噸，到貨量不足價格較高，但這陣子因為產量恢復，到貨量充足，價格維持平穩，平均拍賣價每公斤20到25元，年節應景蔬菜如白蘿蔔、高麗菜、青蒜、娃娃菜、芥菜等，價格比平日稍高約1、2成。

李順德表示，春節期間水果供應量每天平均約85噸，蔬菜拍賣交易量112公噸，外縣市調運進場量約120公噸，總計春節期間每天到貨317公噸，因氣候穩定，各項蔬菜總到貨量較去年增加5％，可滿足春節市場需求。

至於食安把關，因應年節蔬果需求量大增，花蔬加強執行農藥殘留檢驗，春節前檢驗件數從每月3千多件，大幅來到7000多件，透過生化法快篩及拉曼法抽驗，保障民眾春節期間吃的安全。

果菜市場表示，將從21日除夕當天休市，直到25日初四開市，20日將是年前最後一天開市，提醒民眾把握時間採買蔬果過年。此外，為提升果菜市場整體環境，縣府已核定補助改善市場油漆、照明及招牌，完工後帶來新氣象。