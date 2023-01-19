台北市長蔣萬安多次宣示將提出振興方案，但議員何孟樺今抨擊，市府不敢幫市長背書、根本沒規畫，質疑蔣萬安振興只說不做？產發局強調，振興經濟是市長施政重中之重，市府各單位政策方向皆與市長之宣示無異，預計2月提方案，拚3月定案。

何孟樺今天在臉書指出，今年1月初，她率先對市長提出書面質詢，要求市府研擬2023年振興計畫以因應未來經濟挑戰，而蔣萬安在回覆她書面質詢前，也有在受訪時說市府已經在研擬振興計畫，不過蔣萬安講的內容，與她後來收到產發局回覆的書面質詢有巨大落差。

何孟樺還原說，1月6日她提書出面質詢要求北市研擬振興計畫，1月11日蔣萬安受訪表示已經在研擬振興計畫，1月16日產發局回覆書面質詢，不敢幫市長背書有振興計畫，於是她要求明確回覆是否有相關規畫。

何孟樺表示，1月19日產發局二次回覆，依然不幫市長背書，經致電了解才發現根本還沒有規畫，也不知道預算在哪。

她批評，「市長的政策，市府局處卻不敢背書，是市府螺絲鬆了？還是市長根本就哄騙市民？市政不是兒戲，更不是蔣萬安你作秀的工具好嗎？」

何孟樺炮轟，蔣萬安最近整天以視察為名逛大街，逛了老半天還是不知民間疾苦，市民在乎的振興，卻不好好計畫，正事不做都做傻事，是在殺時間等過年放假嗎？

她要提醒蔣萬安，不要以為還在蜜月期，戒慎恐懼趕快把事情做好，「市長無能、市府無知，卻害到人民，唉！」

對此，北市產發局長陳俊安回應，振興經濟是市長施政重中之重，市府各單位政策方向皆與市長之宣示無異。

陳俊安說，有關因為後疫情時代本市相關振興計畫以及因應中央政府政策相關措施，均已在規畫、調整中，向市長及府級長官、局處長報告定案後，會立即向市民說明，預計2月提方案，拚3月定案。

陳俊安說，後疫情時代的經濟提振是全體市民所關心的重大議題，產業發展局作為主管機關，一定會負起責任，協調相關局處共同配合，以服務市民為出發點，制定符合市民期待的相關政策。