除夕特別節目台視《2023超級巨星紅白藝能大賞》將於除夕夜1月21日台視主頻播出。除了廣邀近30組嘉賓輪番登台演出陪伴觀眾守歲迎新春，《紅白》今年依舊準備驚喜彩蛋，作為新年賀禮送給觀眾朋友，「國民姊夫」AKIRA和陳嘉樺（ELLA）驚喜合體。
ELLA身穿銀白色流蘇低胸洋裝率先在舞台中央亮麗現身，演唱〈A CA ELLA〉營造1920年代歌舞廳風格；緊接著「國民姊夫」AKIRA和6位舞者現身舞台，場景來到酒吧，AKIRA一身白色西裝，一打六對付鬧事酒客，將舞蹈結合武打，動作俐落，每個拍子都精準到位，帥氣的模樣讓ELLA也為之迷倒。最後以雙人拉丁舞，為這場宛如好萊塢大秀般的華麗饗宴做劃下完美句點。
表演結束後ELLA感動表示台上的演出比彩排時更好，並透露之前兩人其實是分開準備，最後僅用一個下午的時間合體排練，完美的演出令人驚嘆，兩人也一致認為參與《紅白》這個舞台散播歡樂給觀眾，是一件非常有愛的事情。
ELLA開心表示，能和AKIRA桑合作這場這麼特別的演出，非常榮幸！坦言一開始因為壓力大有點後悔，但完成以後感到非常幸福；AKIRA則是暖心希望透過這個表演，陪伴觀眾迎接璀璨光輝的2023年。
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