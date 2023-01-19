67歲陳姓男子屢向妻女索錢花用，動輒手腳相向還揚言同歸於盡，由於不滿妻子提告家暴，去年5月19日凌晨3時多，竟朝妻女住處潑灑汽油縱火，還阻止女兒逃生，所幸妻女及孫子等4人都順利逃出火場，一審認他成年人故意對兒童犯殺人未遂罪處10年，檢方主張原審量刑過輕，提起上訴，台南高分院駁回，二審仍判10年。

檢警調查，陳男與家人感情不睦且對妻子施暴，去年5月19日凌晨3時許，騎機車前往妻女、孫子住處，在前後院潑灑大量汽油縱火，妻子驚醒發現後院失火，叫醒2名女兒跟孫子，陳男居然趁妻子呼叫女兒、孫子時，又繞到前院縱火。

其中一名女兒跑到前院開鐵門準備逃生，遭陳男擋在鐵門外阻止還徒手打其頭部、臉部，女兒右側小腿因此二度燒傷，眼看 火勢迅速朝屋內延燒，女兒再衝往前院奮力推倒在鐵門外阻擋的陳男後，逃出火場，趁陳男跌倒，妻子也抱著孫子逃出，

陳男落網坦承縱火，卻也辯稱是因為心情鬱卒、生氣，放火也只是「想要嚇嚇她們」。妻女均認為，陳男預謀深夜犯案，縱火後，還企圖在逃生處施暴，阻止她們逃生，具狀請求法官從重量刑。

台南高分院指出，原審已斟酌刑法第57條各款事由，且以行為人責任為基礎，未逾越法定刑度，也無違背公平正義的精神，客觀上也無裁量權濫用情形。台南高分院表示，檢方上訴，指陳男屢違反民事保護令，且犯罪手段凶殘，被害人數眾多等，經原審量刑時予以審酌，至本院審理時，量刑審酌事項並無二致。

台南高分院表示，原審於量刑時已將被告犯罪動機、目的、手段、所生損害、告訴人之量刑意見及被告素行等均列為量刑因子，所量處刑度與罪刑相當原則及比例原則無悖。

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