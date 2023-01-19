粿粿（江瑋琳）今（19日）以「公益大使」身分出席兒童新樂園春節恐龍劇場活動，去年8月產下女兒粿醬的她，表示產後母乳量豐沛，讓女兒吃飽喝飽，有時剩下的母乳，老公范姜彥豐會因怕浪費而豪飲，粿粿害羞轉述口感，笑說，他說很像某牌清淡的水果牛奶。

粿粿。（粘耿豪攝）

粿粿日前和范姜彥豐在北海道度假一周，第一次跟女兒長時間分開的她，坦言起初擔心會捨不得女兒，「一開始會擔心麻煩到親戚，但後來發現想太多了，他們照顧的比我們還好」。二胎的計畫？粿粿笑言有很小心的避孕，「現在粿醬太小，第一個（小孩）先實驗看看，之後再說」。

粿粿。（粘耿豪攝）

她說日常都會和范姜彥豐分工照顧小孩，一起學習當爸媽，「我們很互補，我有時候太累要受不了時，他就很有耐心，他想要玩傳說時，就換我照顧小孩」，她也提到育兒最崩潰的時候，就是分辨不了女兒的哭聲，「有時候奶也喝了，尿布也換了，但還是在哭」，她也笑說好在女兒很乖，很快就會哭累放棄。

粿粿。（粘耿豪攝）

粿粿表示懷孕前期就胖了12公斤，產後則因為帶小孩太累，反而比產前瘦3公斤，之前因為懷孕請辭中信兄弟啦啦隊的她，今透露會慢慢復出工作，但球團的部分則要再緩緩，「原本很擔心啦啦隊衣服穿不下，但現在還可以，不過現在時間還是以顧小朋友為主，希望之後有機會回去」。