台中市警局今天舉辦卸、新任分局長、大隊長聯合布達交接典禮，中市有20人異動，其中，11人調、陞任其他警察機關，並有9人調入。台中市長盧秀燕表示，台中交通、治安大幅進步，績效良好，在各項評比名列前茅，期勉新任同仁「任重道遠」、「遵守紀律」，務必帶領同仁「做好治安交通」，讓市民過好年，守護城市、保護市民。

台中市警察局分局長、大隊長聯合布達交接典禮，在潭子區警察總局大禮堂舉行，盧秀燕致詞時對警察表達感謝指出，警察是人民的守護神與英雄每逢節慶工作越繁重，為讓市民安心過好年，甚至久未在過年好好吃頓年夜飯。

盧秀燕表示，台中是第二大城市、中部唯一直轄市，市民最關切治安、道安，也是她重要施政項目，11名調陞其他縣市警察機關，對台中功不可沒，給予祝福、期許鴻圖大展，並期勉9名調入新同仁「任重道遠」，好還要更好；「遵守警察紀律」，以身作則、帶人帶心，有效領導，保護市民；並務必「做好治安交通」，讓市民過好年。

台中市警察局表示，台中市11人調、陞任其他警察機關，包含警政監陳世寶調任警政署保安警察第四總隊主任秘書、第六分局長蔡元戎陞任警政署鐵路警察局主任秘書、第一分局長張啟祥陞任警政署教育組副組長。

另有第二分局長陳家銘、第四分局長許明耀、第五分局長林沐弘及豐原分局長劉安杰陞任警政署警監督察；清水分局長游永中陞任警政署專門委員、太平分局長葉志誠調任澎湖縣政府警察局副局長、交通警察大隊大隊長徐坤隆調任桃園市政府警察局大溪分局長、人事室主任邱幼媚陞任金門縣警察局副局長。

自其他警察機關調入9人，包括警政署警監督察邱麗宜、保安警察第五總隊主任秘書許坤田調任市府警察局警政監；豐原分局長劉其賢、烏日分局長尤啟南等7位名新任分局長及大隊長。