烏魚子是過年常見菜色，雖然油脂量偏高，不過營養價值豐富。營養師李婉萍提到，烏魚子是天然好油，富含蛋白質及脂質，還有維生素A、E、B群及葉酸，有助修復生理機能，其中的不飽和脂肪酸EPA和DHA具有調節血脂代謝、保護心血管的效果。

營養師李婉萍在臉書粉專表示，烏魚子富含蛋白質及脂質，維生素A、E、B群及葉酸的含量也不錯，還有能強化免疫細胞、抵抗外來病菌危害的麩醯胺酸和精胺酸，雖然油脂量偏高，但多以EPA和DHA為主，現代人飲食習慣改變，經常吃外食或速食，容易吃進來路不明的油脂，烏魚子油脂可幫忙代謝壞油。

李婉萍提醒，烏魚子的脂質經熱處理後，不僅會增加氧化程度，還會使單元不飽和脂肪酸流失，建議民眾食用時，應避免長時間高溫烹調，而且烏魚子長時間存放於冰箱，內部脂肪酸若已氧化變質，從外觀也無法察覺，建議盡早食用，另外不飽和脂肪酸具怕熱及怕光特性，保存時應先用牛皮紙或報紙包裹數層，再放入保鮮袋密封冷凍。

此外不少長輩隨年齡增加，或出現胃黏膜不健全等問題，導致B12吸收率變差，身體一旦缺乏，就容易出現活動力下降、皮膚蒼白、惡性貧血、注意力與記憶力降低，也會對情緒、神經帶來負面影響，可以酌量吃烏魚子補足維生素B12，不過烏魚子雖是天然好油，但油脂量偏高，還是要適量食用，建議吃個1/4至1/6片份量。