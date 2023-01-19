許孟哲、孫協志、王仁甫所組的亞洲天團5566時隔2年終於發布全新歌曲〈戰記〉，與眾多素人一起為心中的情與義獻唱。本次的歌曲唱出了成年人被現實消磨掉的熱情，與眾多志同道合的玩家透過遊戲一同重新燃起，重新成為生活中的英雄。

5566所推出的歌曲為《三國志．戰略版》的2周年獻禮主題曲〈戰記〉，不僅邀請知名明星玩家5566傾情獻唱，還邀請了台灣及香港兩地的遊戲名人鬼｜林秀、晴王｜小鴿子、程晴晴、鬼魅情敵、赤神｜婧女王、沁際｜嗡嗡及諸神｜肥歐 共同獻聲。獻禮曲講述了玩家們從新手開荒到結交盟友，被兄弟之間的情義感動的心路歷程，帶著玩家回顧了每一個賽季，非常用心。

5566講述了玩家們從新手開荒到結交盟友過程。(星恆娛樂提供）

在歌曲的製作花絮中也提到，他們仍會懷念年輕時一群男生不顧一切往前衝，一同完成某件事情的快樂。但在日常生活中已經很難實現，唯有在遊戲中與其他玩家互動中重新找回這種快樂。這是他們的初心，也在遊戲中感受到了久違的義氣，更讓他們想起了當初剛出道的種種，同心協力才能達到今日的一切，讓他們感觸很深。