台中台74線28公里嚴重車禍 多車追撞傷亡不明 16:262023/01/19 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台74線快速道路28公里處19日下午3時許發生嚴重車禍，消防正趕往現場救護。（翻攝自記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市東區台74線快速道路28公里處今（19日）下午發生嚴重車禍，初步了解有多輛轎車追撞，造成1輛小貨車翻車、砂石車車頭毀損，台中市消防局獲報後已緊急派員出動救護，詳細車禍原因及傷亡人數仍待進一步釐清。 媽遭吊車輾斷2截「死亡畫面曝光」 機車自摔後遭捲車底 蘆洲17日傳死亡車禍 機車騎士擦撞貨車摔飛被後車輾過傷重身亡 北市驚悚車禍！母子雙載撞吊車 她「捲進車底斷2截」慘死 #台74線 #快官霧峰 #快速道路 #車禍 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 少年車禍撞破頭 腦袋進空氣釀氣腦 18:182023/01/18 健康 串聯山海屯 國道4號豐原潭子段通了 04:102023/01/17 地方新聞 台南科技公司暗夜傳爆炸聲 4樓炸出大洞 鐵片變「血滴子」噴飛路面 11:132023/01/17 社會 民眾低調行善提升消防戰力 匿名捐贈勘災車、空拍機 22:182023/01/18 社會 大雅住宅車庫突起無名火 3機車、1汽車無一倖免 22:362023/01/17 社會 彰化24歲女騎士擦撞行人自摔 遭大貨車輾斃「臟器外露」慘死 16:472023/01/17 社會 台中2死車禍「光頭毒駕」 被逮冷血預言4字 法官准了收押禁見 10:092023/01/17 社會 阿嬤出事了！騎車催油門太大力 竟撞開電梯門掉落地下室 14:352023/01/19 社會 金門體育會春節慰問打火弟兄 守護人民真安心 14:412023/01/19 生活 龍井民宅深夜火警4人受困 警消即刻救援無人傷亡 09:252023/01/19 社會 119消防節竹市辦捐血活動 18年累積捐9100袋熱血 14:372023/01/19 生活 119消防節前夕慰勞打火弟兄 饒慶鈴贈點心替加油打氣 15:422023/01/19 寶島 春節守護家園不停歇 高虹安慰勉警消 13:282023/01/18 社會 民間團體接力送愛 台東關山打火弟兄歡慶消防節 17:172023/01/17 寶島 內政部次長吳堂安 春節前夕慰勉消防署執勤人員 21:432023/01/17 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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