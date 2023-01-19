台中市東區台74線快速道路28公里處今（19日）下午發生嚴重車禍，初步了解有多輛轎車追撞，造成1輛小貨車翻車、砂石車車頭毀損，台中市消防局獲報後已緊急派員出動救護，詳細車禍原因及傷亡人數仍待進一步釐清。

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