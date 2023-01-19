徐新洋（中）擔心爸爸徐乃麟（右）沒鏡頭，左為曾國城。（華視提供）

華視《天才衝衝衝》大年初一特別企劃「玉兔迎春好運衝衝衝」，樂天女孩的林襄、孟潔等人一開場就帶來熱鬧的開場表演，結束後竟激起徐乃麟和曾國城的舞蹈魂，結果一旁來賓不領情笑喊，「大過年做復健」、「怎麼有鼻酸的感覺」。

本集特別邀請到近期話題性十足的博恩以及實力派歌手陳隨意、郭靜，還有金鐘視后鍾欣凌、黃姵嘉，眾多知名藝人如小刀、沈玉琳、NONO、潘若迪、吳怡霈、李懿、王中平等大陣仗來賓陪大家玩遊戲迎新年。節目第一單元「親子Tempo大PK」，由來賓進行TEMPO王大預測押對拿紅包，押到最早淘汰的人則要進行懲罰「發糕好運道」，首次和兒子組隊參賽的阿建老師發下豪語，「我看了16年了。」表達自己對獲勝的信心，而孝順的徐新洋則擔心爸爸徐乃麟沒鏡頭，耗費一番心力，首輪單元就笑料百出，看看這五組親子檔誰最具有冠軍相。

下輪遊戲「字遊搏吉」將所有人分為兩組，雙方透過小遊戲來獲得提示並推敲出對方的謎底字，由沈玉琳打頭陣要對抗低周波將小番茄傳送給隊友，但他卻苦笑說 ：「何必多此一舉，我不用貼就會抖。」令全場捧腹大笑，徐乃麟在一旁則說 ：「你是貼了才不抖。」更讓沈玉琳連忙點頭表示贊同，接下來登場的則是沈玉琳的多年好友潘若迪，精彩的對戰組合讓曾國城大嘆，「你們兩個也該分個高下。」

再來在手肘長筷接力賽中，面對看似困難的遊戲，郭靜和鍾欣凌的表現卻讓所有來賓目瞪口呆，面對強勁的對手，徐乃麟還是充滿自信的表示，「你們全部開完，你們也不見得猜得到我們。」此話一出嚇壞一旁的隊友們並急忙拉住徐乃麟。