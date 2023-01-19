本周六（1/21）就是除夕，即將迎來一年一度的春節假期，命理網站《運勢君》發文分享，在農曆新年這段期間，巨蟹座、天秤座和水瓶座的運勢最旺，尤其巨蟹座可以得到很多收穫，千萬不要只窩在家裡，最好盡量多外出走動，一直煩心的事很可能就有解決辦法。

▎巨蟹座

巨蟹座在春節期間會有很多收穫，所以千萬別只窩在家裡，多出去走動會讓你產生不少想法，最近一直煩心的事情也會有解決的苗頭，因此巨蟹座在春節期間要好好把握機會，只要敢想，就能有進展，但不要奢望一夕暴富這種不切實際的事情，還是需要靜觀其變未來發展。

▎天秤座

天秤座從開年開始運氣就不錯，到了春節更是旺上加旺，在春節期間雖然會有不少開支，但憑藉你的好運氣，很快就能賺回同等的收入，建議天秤座盡可能不要參與會花錢的飯局，並且在春節期間可以向有幫助自己的長輩、長官拜年，不熟悉的對象則要盡量避免。

▎水瓶座

春節期間水瓶座的財運非常旺，撇開紅包不說，你能靠自身的能力和個性，發現很多機會與消息，並在春節結束後，利用得到的消息大顯身手，在事業和財運方面都會有不錯的收穫，因此春節期間水瓶座要盡可能耳聽八方，多知道各行各業的消息，同時和某些人聯絡感情，好好把握機會。