高雄市2020年初成立防疫車隊以來，透過車隊司機第一線的接送付出，成功阻止疫情擴散。高雄市交通局長張淑娟昨日前往高雄小港國際機場計程車自律委員會，發放過年期間慰問金，體恤防疫計程車司機辛勞接送。交通局表示，從除夕至初五，每日上班可領1000元慰問金，最高可領6000元。

高雄防疫計程車隊2020年3月成立，身處第一線環境，提供機場出入境接送防疫旅館、確診送醫等服務，高雄國際機場排班計程車自律委員會自2020年9月開始加入，是最早加入調度防疫計程車工作的業者。

去年國內疫情嚴峻，當時投入人數最多為農曆春節專案期間，共有7家業者，161位司機投入，透過司機們努力不懈的接送之下，也替高雄市防止疫情擴散，成效顯著。

隨著配合中央疫情指揮中心防疫措施逐漸放寬，目前高雄防疫車隊減少剩下高雄國際機場排班計程車自律委員會1家共25位司機提供服務，讓疫情期間有交通接送服務需求之居家照護民眾24小時都有車輛可搭乘。

對於防疫計程車司機農曆春節過年期間長時間待命，提供接送服務，犧牲與家人相處時間，還要取得同住家人體諒，交通局昨日代表市府，向25位司機發放紅包，除夕至初五每日上班可領1000元慰問金，若全數上班最高可領6000元。

交通局表示，疫情期間請司機持續作好自我保護，防疫工作及清消作業不能鬆懈，落實清消工作，載客過程全程配戴口罩，隨時注意自我健康狀況，共同守護計程車搭乘環境。