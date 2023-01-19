杉林溪森林渡假園區今年引進13萬株鬱金香，已經開始綻放。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪園區，色彩鮮麗的葉牡丹爭妍競艷。（杉林溪提供／廖志晃南投傳真）

杉林溪森林渡假園區今年引進13萬多株鬱金香，目前已有五彩繽紛的花朵綻放，還有雙色及重瓣等罕見品種，如「瑪克林」是紅色花朵鑲白邊、「道瓊斯」為紅花鑲黃邊等，遊客不必出國，就有置身荷蘭的感覺。

杉林溪自然教育中心館長江華章表示，為營造春節熱鬧氣息，園區以科學溫控方法調節鬱金香花期，讓更多品種與數量的鬱金香，在春節連假期間同時綻放，因此，今年無論規模與數量都是歷年最壯觀盛大；流連花海間，享受賞花的浪漫假期，品嘗在地風味特色美食，身心都舒暢，春節連假，杉林溪是闔家踏青賞花的最佳選擇。

江華章指出，目前，園區還有色彩鮮麗的葉牡丹爭妍競艷，「葉牡丹」不是牡丹花的品種，而是從歐洲改良而來的觀賞用高麗菜，只不過生長後不會結球，葉片型態呈一片片，如牡丹花層層疊疊，所以取名為「葉牡丹」，品種則有圓葉系、皺葉系等。

杉林溪海拔1600公尺，冬季的低溫特別適合葉牡丹生長，園區葉牡丹品系繁多，有白色鑲綠邊、淡黃、紫色、黑紫色等多種顏色，大面積種植非常亮眼；當清晨出現霜景時，葉牡丹灑上一層碎鑽石，非常美麗動人，遊客應把握機會一賞美景。

杉林溪遠離塵囂沒有光害，也是最佳觀星景點，每天夜間由天文老師主持星空導覽，如果天氣不佳無法看到星星，生態解說員會帶大家到森林夜間生態導覽，尋找飛鼠等夜間出沒的野生動物，探訪森林中的祕密，在杉林溪體驗漫遊樂活、賞花、觀星的樂趣。