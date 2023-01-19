新的一年到來，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名12生肖在年運交接之時需注意的事項，便能翻轉好運，其中生肖牛需按部就班、照計畫進行，不能想著投機取巧或衝動冒險，才不會為此付出代價，另外生肖兔需謹記凡事低調、保守應對的原則，若感到苗頭不對就趕緊抽離。

▍生肖鼠

生肖鼠2023年有「福德」、「努紅鸞」、「天德」吉星拱照，運勢強勁、好運降臨，年運交接之時，只要保持平常心，想做什麼就放膽去做、努力實現，絕對可以心想事成。

▍生肖牛

生肖牛在2023年吉星較少，加上犯「天狗」，代表耗損之意，提醒年運交接之時，萬事一定都要有計劃，且要按部就班，不要去想投機取巧或衝動冒險之事，才不會為此付出代價，平常可多關心家人、與家人互動，家人會是好運來源。

▍生肖虎

生肖虎雖然對新的一年寄予厚望，但在2023年的一開始就過於失望，使你在新年雖想做些什麼，但總是心有餘而力不足，需好好的讓自己放空充電，例如購物、享受美食、旅行等，把自己的狀態重整後再重新出發。

▍生肖兔

生肖兔今年為本命年，一定要謹記凡事低調、保守應對的原則，而本命年幸好還有吉星「文昌」、「將星」、「學堂」扶持，他們的直覺與第六感非常強，提醒凡事若感到苗頭不對，就趕緊抽身，並能在吉星的庇護下逢凶化吉。

▍生肖龍

生肖龍在新的一年，有吉星「太陽」守命，算是逢凶化吉的一年，而他們要做的，就是學習如何穩扎穩打、以退為進，退一步海闊天空，適時的放手反而能獲得更多好運。

▍生肖蛇

生肖蛇在2023年有吉星「天乙」、「驛馬」，能在外地遇貴人，且適合異地發展，是大有可為的一年，提醒在此時，最適合擬定計劃，不管是財運丶愛情、工作丶生活，都一定要在新年設立新目標，一旦目標明確了，就更有動力往前，離豐收的時刻自然也不遠。

▍生肖馬

生肖馬經歷過往三年，內心一定是各種百感交集，幸好2023年有大吉星「太陰」、「天喜」助陣，將有女性貴人降臨，帶來喜氣，目前就是蟄伏期，可在此時凝聚能量，等到春天萌芽時，將能輕易獲得成功，好的開始是成功的一半，把握春天好運氣，安然度過不是問題。

▍生肖羊

生肖羊在年運交接之時，要調整自己孤僻、不愛與人接觸的個性，有「三台」、「天解」、「八座」、「華蓋」吉星加持，新的一年貴人是非常重要的，因此一定要多與人互動接觸，不要排斥與他人合作，才能順利承接貴人好運。

▍生肖猴

生肖猴有吉星「月德」、「地解」、「國印」降臨，年運交接之時，能避災禍、招好運，並提醒要當個聰明人，更要識時務，要順勢而為、不要逆勢而做，別人勸的話要聽，中肯的建言也要去做，才不會把自己搞得遍體鱗傷，可別輕忽浪費了旁人的善意能量。

▍生肖雞

生肖雞在癸卯兔年是正衝太歲，某方面來說其實是比本命犯太歲影響更大的，建議要點太歲燈、戴太歲符或三合貴人手鍊，平時也要多行善積福，才能化解流年衝擊，邁向平安、諸事順利。

▍生肖狗

生肖狗有吉星「龍德」、「紫微」、「歲合」降臨，在2023年運勢走強之際，更要謹記謙虛的道理，越在高處之人、越要謹慎行事，平時謙虛待人，不驕矜自滿，就能避開樹大招風、招人忌妒，並順利迎接新年好運。

▍生肖豬

生肖豬年運交接之時，要注意身邊的小人從中作梗，搬弄是非，特別是以為是朋友、但其實是損友的人，他們極可能誤導你，而被騙財騙色，要懂得識人，也別輕易相信別人，多加謹慎，就能平安展開2023年。