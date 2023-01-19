施名帥飾演兒子阿男，一心想創業發大財。（威視提供）

方志友飾演小女兒阿玲，在台中連鎖髮廊當理髮師。（威視提供）

陳庭妮飾演大女兒阿欣，北漂在台北當造型師。（威視提供）

親情電影《本日公休》由吳念真、吳明憲監製，導演傅天余自編自導，找來金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、陳庭妮、施名帥、方志友主演，19日發布前導海報與前導預告，影片中陸小芬暌違20多年復出大銀幕化身全民媽媽，傳起早安長輩貼圖、掛念3位兒女陳庭妮、施名帥、方志友有沒有結婚、買房子，一輩子在男士家庭廳給客人剪頭髮。

傅天余繼第一部電影長片《帶我去遠方》入圍多項國內外影展，2023年新作《本日公休》，再度邀請台灣史上首位三金（金馬、金鐘、金曲）得主吳念真擔綱監製，電影靈感取材自身母親，講述1位經營40年男士家庭廳的理髮阿姨故事，真摯表露上一代的職人樣貌、與新一代之間的隔閡與情感。

吳念真提及當初看到劇本時就十分心動：「她差我20幾歲，沒想到一個那麼年輕的導演，竟然會拍一個我所期待的電影。」並分享當年拍電影《多桑》時，本來想找侯孝賢當導演，但侯孝賢看到劇本就說：「自己的爸爸自己拍。」讓他首次執起導演筒，拍出自身父親的故事。

秉持著這樣的理念，吳念真同樣也鼓勵傅天余：「自己的媽媽自己拍。」傅天余坦言當初十分擔心，非常感謝吳念真的一句話。電影發人省思、賺人熱淚，細膩的親情刻劃，猶如歐巴桑版《海街日記》。電影3月3日上映。