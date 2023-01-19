瑞昱(2379)今(19)日舉辦法人說明會，2022年營收續創歷史新高，但受到宏觀經濟調整，下半年起半導體產業急速進入去庫存階段，去年第四季更是面臨嚴峻調整，衝擊瑞昱單季淨利季減、年減均在5成上下，使得全年累計淨利小幅減少3.8%，全年每股賺31.62元，惟仍連續兩年賺進逾3個股本。

受到終端市場疲弱和庫存持續去化下，瑞昱去年第四季營收217.6億元，季減少26.9%、年減少20.5%；單季淨利為21.34億元，季減少49.3%、年減少53.7%；單季每股收益為4.16元。單季毛利率為43.7%、季減少4.4個百分點、年減少9.2個百分點；單季營業利益率為8.1%，季減少5.5個百分點、年減少9個百分點；單季營業費用率為35.5%，符合第四季為全年營業費用率高點的預期。

副總經理黃依瑋表示，瑞昱去年第四季毛利率下滑主要是受到產品組合、成本增加，以及認列呆滯庫存，但瑞昱仍看好庫存品有機會在今年售出，長期毛利率會比新冠疫情之前好。

瑞昱2022年全年營收1118億元、年增加6%，再創全年營收新高；全年淨利為162.04億元、年減少3.8%；全年每股獲利為31.62元。全年毛利率為48.9%、年減少1.5個百分點；營業利益率為14.1%、年減少2.3個百分點。

瑞昱去年第四季庫存周轉天數高達204天，相較去年第三季137天大幅增加，黃依瑋表示，評估庫存均為有效庫存，計畫庫消化到今年上半年會恢復正常水準。