農曆春節在即，一般上班族從小年夜開始享受10天連假，不過台大教授葉丙成表示，他旗下的公司總會提早讓員工放假，且過去只要碰上補班日，也一律不需要補班，身為老闆的他認為，「能給同仁覺得爽，自己心裡也會覺得爽」，還笑說：「就是這樣任性，怎麼樣」。

葉丙成在個人臉書發文表示，他旗下的公司明（20）日就開始放年假，且每年都比其他公司早一天回家，讓員工能避開返鄉車潮，不僅如此，過去只要遇到補班日，他們公司也一律不補班，讓員工可以在周末好好休息。

至於公司這樣放假是依據什麼規定？葉丙成直說「也沒有」，單純是他創業當老闆，認為同仁為公司辛苦付出，「能給同仁覺得爽，自己心裡也會覺得爽」，因此才會一直延續這套休假的規則。他也開玩笑說：「自己創業當老闆的人，就是這樣任性，怎麼樣」。

貼文曝光後，引來超過7千名網友按讚，紛紛羨慕留言，「佛心公司！佛心公司！」、「真的很爽，有你們真好」、「任性能用在體恤員工上，堪稱幸福企業」、「有好老闆就有好員工」、「老闆！還有缺人嗎」。