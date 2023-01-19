王彩樺與女兒黃于庭母女檔主持三立台灣台《媽呀！好好玩》，第一季內容接近尾聲，王彩樺表示很開心有機會跟女兒旅行，還久違的同睡一張張，「一起主持前，我們很少有機會相處，因為女兒有自己的交友圈，我平常也忙於工作，就算女兒假日回家，我也不在家；加上女兒現在上大學，又很獨立，也忙於學業及舞蹈社的表演，有時候看到媽媽的簡訊會已讀不回，但現在因為固定時間錄影的關係，母女固定要見面，跑也跑不掉，每周都可以相處、聊天。」

最讓王彩樺感動的，是有時錄影很久女兒累了，黃于庭會躺在媽媽腿上休息，王彩樺說：「好久沒有感受到女兒這種依賴感，好像又回到庭庭小時候那種對媽媽無話不說、黏著媽媽的感覺。」也因為四處旅遊，她們聊天的話題越來越多，而且也是從這個節目王彩樺才發現女兒竟然很會吃，慚愧的說：「因為共餐時間不多，真的不知道庭庭那麼會吃！」

黃于庭覺得在家裡媽媽就是屬於比較愛念的人，反而是爸爸比較開放、比較好溝通，所以她跟爸爸的溝通起來感覺比跟媽媽好。小時候一直覺得媽媽很誇張，常常帶她們出去玩，玩到一半就跑去跟粉絲互動，讓女兒在路邊等半小時，現在自己出來工作了才了解原來媽媽真的好接地氣、很受歡迎，台灣的觀眾很熱情，是真心喜歡媽媽，把媽媽當家人般招呼，非常親切。這一切長大後看在眼裡感受又不同，黃于庭說也是因為主持節目之後，才覺得媽媽真的很辛苦，要兼顧錄影，又要照顧她、教怎麼說話，有時候媽媽見黃于庭對內容面有難色，總是衝第一的幫她做，因為這次合作讓黃于庭更謝謝媽媽，她胸有成竹很貼心的說希望以後有機會再一起旅行，決定她換來照顧媽媽。

《媽呀！好好玩》最後兩集於宜蘭拍攝，王彩樺與黃于庭母女當一日蔥農，當蔥農知道有這安排次錄影後，開心的睡不著，還準備烤雞給她們吃，黃于庭也首次現採蔥吃。兩人在雨中穿著雨衣挽蔥也算是開了眼界，所謂「挽蔥嫁好尪」她笑說：「這麼早要我嫁喔！」另她們又前往一家農場，跟黑鼻羊一起玩，還有山羌、水豚，王彩樺在過程中手還被巨龜殼夾住。由於宜蘭之行是節目最後一次錄影，工作人員寫字條給王彩樺「彩樺姐很有母愛！不只是庭庭的媽媽，也是所有工作人員的媽媽，比我媽還會關心我，有沒有吃飽，有沒穿暖。」這幾行字最後終於把王彩樺逼哭。