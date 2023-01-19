中國網消息，大陸國務院聯防聯控機制19日召開新聞發布會，大陸衛健委醫療應急司司長郭燕紅指出，各省已經度過發燒門診高峰、急診高峰和重症患者高峰等三個高峰。

《人民日報》提問，對新冠病毒感染實施「乙類乙管」措施已經11天，目前大陸新冠病毒感染的醫療救治情況和醫療機構的日常診療情況怎麼樣？

郭燕紅回應表示，總的來看，新冠病毒感染者的醫療救治平穩有序，日常的診療服務在逐步恢復。首先，各省已經度過了三個高峰，就是發燒門診高峰、急診高峰和重症患者高峰都已經度過。

大陸全國發燒門診就診人數在2022年12月23日達到峰值，之後持續下降，到1月17日較峰值下降了94％，已經回落到12月7日前的水準。急診就診人數在2023年1月2日達到峰值，之後持續下降，1月17日較峰值下降了44％。在院的陽性重症患者人數是在1月5日達到峰值，之後持續下降，1月17日較峰值數量下降了44.3％。

郭燕紅稱，在正常醫療方面，也有正常恢復的跡象。第一，普通門診在逐步恢復。同時，普通門診當中新冠患者比例在逐步降低，到1月17日非新冠的在普通門診的就診率達到99.5％，提示門診正常診療在逐步恢復。第二，住院患者呈現波動上升趨勢，住院患者中非新冠患者的住院比例大幅度提升，1月17日已經達到了85％，提示住院正常診療也在恢復。

特別要指出的是住院患者手術量在12月9日到31日呈現下降趨勢，1月1日以後就呈現了穩步提升的態勢。1月17日比12月7日住院的手術量，已經上升超過了20％。這些指標都反映出醫療機構的正常醫療服務正在得到恢復。