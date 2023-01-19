今年高雄燈會移師蓮池潭舉辦，由於適逢兔年，高市府觀光局特別打造2隻人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」巨型可愛充氣裝置，1隻現身在蓮池潭上，另1隻將趴睡在舊左營國中草地與遊客同歡，高雄市長陳其邁19日也在臉書發文，宣告全台最大「ㄇㄚˊ幾兔」將現身高雄。

高市府觀光局表示，2023是兔年，去年在台灣文博會期間於愛河灣亮相的「ㄇㄚˊ幾兔」將以全新面貌化身燈會大使再度現身高雄，高達18公尺的「ㄇㄚˊ幾兔」高舉雙手高喊「Welcome兔Kaohsiung」，在蓮池潭水上迎接前來高雄賞燈的遊客，這也將是此次高雄燈會最「萌」賣點。

高市府觀光局長高閔琳表示，今年燈會特別邀請高雄人氣在地創作者ㄇㄚˊ幾兔YUKIJI雪路為高雄蓮潭燈會設計2隻不同造型的ㄇㄚˊ幾兔，作為這次燈會水陸主燈，1隻現身在蓮池潭上，另1隻則將趴睡在舊左營國中草地，除了是今年高雄燈會大使，也是最萌隊長，要與民眾們歡度春節。

觀光局指出，今年高雄蓮潭燈會將於1月26日至2月5日登場，現階段已有萌兔隊長「ㄇㄚˊ幾兔」、光織湖影、光縴蘆葦等作品完成，而翻轉未來視等作品也已準備進場。高雄蓮潭燈會鄰近高鐵、台鐵及捷運等交通節點，民眾元宵春節期間到高雄，可搭乘公共運輸，就不用煩惱停車及塞車問題。