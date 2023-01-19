小黃運將「腹插生魚片刀」 臟器外露求救嚇壞路人 16:342023/01/19 CTWANT CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新店區今（19日）下午一名小黃運將腹部插著一把生魚片刀，以臟器外露的姿態向附近民眾求助，警方現已將人送醫，釐清全案。（圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新店區今（19日）下午驚悚事件，一名小黃運將「腹部插著一把生魚片刀」，以臟器外露的恐怖姿態向北宜路二段117號附近民眾求助：「快救我！」嚇得民眾趕緊報案，且警、消人員到場時，司機流出的臟器「卡在背心上」，目前已將司機送醫並調查事件原因。 不甘戴綠帽 冷血夫虐妻「拿銅錢塞她嘴、木製關刀狠刺」判無期 闖空門失風持刀刺死屋主兒子 惡賊下場慘了 吃醋狠捅同居女友25刀致死 衝動殺人非預謀輕判15年 #計程車 #司機 #生魚片刀 #臟器外露 #殺人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中殺人車禍再添1死 雙載姊妹花妹傷重亡 08:392023/01/16 社會 韋禮安擁新婚妻返鄉過年 先預演「塞車要做的10件事」 13:092023/01/19 娛樂 視障者牽導盲犬搭公車 司機逼出示殘障手冊 中市府回應了 22:012023/01/14 社會 杉林區「公車式小黃2.0」通車 改善當地交通環境 15:532023/01/13 生活 醋男見前女友床上躺新歡！狂毆爆頭丟包騎樓害死 二審：不算殺人 11:482023/01/13 社會 運將腹部血流不止嚇壞路過民眾 旁留1把水果刀 16:532023/01/19 社會 彰化24歲女騎士擦撞行人自摔 遭大貨車輾斃「臟器外露」慘死 16:472023/01/17 社會 22年前殺人案偵破！男3刀殺死應召女 開庭嘆：沒睡過好覺 17:152023/01/17 社會 嫌貓太臭！她趁孫外出「丟公車內棄養」 司機1動作超暖 07:592023/01/17 社會 「從高雄搭到彰化」 運將樂翻接大單 結果悲劇了 13:202023/01/16 社會 嫌貓臭！嬤趁孫不在丟公車棄養 司機1舉動超暖 08:502023/01/17 生活 國1汐五高架6車連環撞！小黃「180度」翻覆 回堵4公里 16:082023/01/19 社會 高雄球棒隊「6打1」還開車衝撞 因「這動作」逃過殺人罪 12:532023/01/18 社會 手機定位又建功！ 男大生當柯南找回失竊手機錢包 18:512023/01/13 社會 計程車突紅線臨停 網見長腿妹下車搖頭「南雅夜市日常」 23:502023/01/16 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。