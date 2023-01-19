新北市新店區今（19日）下午驚悚事件，一名小黃運將「腹部插著一把生魚片刀」，以臟器外露的恐怖姿態向北宜路二段117號附近民眾求助：「快救我！」嚇得民眾趕緊報案，且警、消人員到場時，司機流出的臟器「卡在背心上」，目前已將司機送醫並調查事件原因。

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