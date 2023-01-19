大陸外交部發言人汪文斌19日主持例行記者會。有記者提問，近日，美歐就《通膨削減法》展開磋商。歐盟執委會執行副主席東布羅夫斯基斯指出，在全球面臨巨大挑戰的背景下，美國沿著歧視性補貼或稅收抵免的路線發展，勢必會引發問題。對此，汪文斌回應稱，奉勸美方，想要封上別人的門，只會堵死自己的路。中方敦促美方嚴格履行世貿組織規則義務，切實維護多邊貿易體制的權威性和有效性。

汪文斌表示，已注意到美方有關法案的歧視性貿易保護主義條款，已經招致包括盟友在內的多方反對和批評。

汪文斌指出，近年來，美方大搞「築牆設壘」、強推「脫鉤斷鏈」，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈，加劇全球經濟碎片化風險，越來越成為威脅世界經濟發展和穩定的重要因素。國際貨幣基金近日發布報告指出，即使是程度有限的全球經濟碎片化，也會導致全球地區生產總值萎縮0.2％，而嚴重的碎片化或導致全球GDP萎縮多達7％。

汪文斌說，競爭應是公平合理的。美方大搞單邊主義、保護主義，企圖壓制和剝奪其他國家發展權利的做法，既不正當，也違背市場規則和經濟規律，不會成功。奉勸美方，想要封上別人的門，只會堵死自己的路。我們敦促美方嚴格履行世貿組織規則義務，切實維護多邊貿易體制的權威性和有效性。