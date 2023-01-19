燦坤(2430)迎接年底消費旺季，去年12月營收止步連4個月下滑，春節尾牙、開學季、政府補助強碰平均地權條例、消費力低迷等，多空交織，燦坤持續祭出促銷戰，燦坤趁勢敲響「揚眉兔氣」新春購物節。

燦坤去年12月營收17.87億元，年增0.61%、月增7.70%，止步連4個月下滑，創下5個月新高；去年第四季營收51.20億元，年減12.63%、季減6.55%；去年全年營收222.91億元，年減1.84%，寫下歷史第12低水準。

去年受到通膨、大環境、景氣等干擾消費力，以及疫情紅利消失，上一季亦因邊境開放出國潮的消費力道挪動，拖累營收走疲，不過疫情過後，各大公司行號重啟尾牙，加上跨年等旺季行情，令去年最後一個月營收止跌。

平均地權條例的修正案日前在立法院成功三讀通過，恐對房地產購屋恐有阻，而衝擊購買家電意願，不過仍有政府冷氣冰箱節能補助、還稅於民6000元、春節尾牙春酒等傳統旺季，均有正面效應，年後亦有開學季，燦坤也紛紛祭出促銷戰，刺激總經帶來的低迷買氣。

燦坤「WanDau」(台語的「溫叨 」，意思為「我們的家」)，攜手建商共同為顧客打造全新的客製化幸福寓所。燦坤上個月迎來第二家概念店門市「WanDau 2文心店」，各大3C品牌聯合進駐，承襲內湖創始店的風格設計以及貼近家庭的居家布置，超過30家各大3C品牌力挺，生活家電、通訊產品及IKEA精選家居選務進駐，力抗平均地權條例的修正案對房地產購屋逆風，並期待為台中新建案市場帶來全新氣象。

擁有全台近300家門市的燦坤不僅迅速整合打通線上商城與實體通路，更積極搶占3C外送市場版圖，燦坤攜Uber Eats，推3C外送服務，針對有即時需求的消費族群提供更全面、便利的消費選擇。

春節將至，搶搭新春舊換新買氣高峰潮，燦坤趁勢敲響首檔「揚眉兔氣」新春購物節，獨家3重優惠攻略秘技大公開，優惠層層疊加聰明省，挑戰市場最優惠，把握農曆年前最後一波3C舊換新。全館指定商品下殺8折起，還有兔年迎新限定「兔錢券」以及「紅包十倍券」現折簡單花，現折現抵無限制。優惠活動至1月31日止，小到清潔家電與廚房電器、大到全年無休的電冰箱、冷暖空調、電視機及洗衣機，買4大家電大牌指定商品加碼折千元，燦坤「揚眉兔氣」新春購物節應有盡有。