過年了，嘉義市區人潮、車潮明顯變多，「撞」況連連，18日晚間有3輛自小客車、1輛機車及1輛腳踏車連環撞，3人受傷送醫；日前也有自小客車撞擊機車，機車又連續擦撞3輛機車，導致最後1輛機車的女騎士傷重送醫不治。

嘉義市興達路及友忠路口18日晚間發生汽機車及腳踏車連環撞車禍，消防人員救護傷者。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義地檢署檢察官偕法醫相驗10日深夜11時多發生在嘉義市新民路的1起死亡車禍，20歲侯姓男子開自小客車在新民路上由北向南行駛，突然與同向騎機車的未滿18歲李姓少年碰撞，李姓少年騎機車連環撞擊停放在路邊的3輛機車，其中1輛機車是外籍配偶楊女所有。

50多歲楊女剛巧走到停車旁要去騎機車，卻慘遭波及而倒在路上，撞到頭部，意識不清，送醫急救，延至15日宣告不治，經相驗死因是頭部重創造成外傷性創傷性硬腦膜下出血、顱內出血，以致中樞衰竭死亡。檢警初步調查，李姓少年涉嫌無照騎機車，已交由少年法庭處理，侯男依涉嫌過失致死罪法辦。

嘉義市興達路及友忠路口18日晚間發生汽機車及腳踏車連環撞車禍，現場一片狼藉。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

而18日晚間近7時許，嘉義市興達路、友忠路路口也有3輛自小客車、1輛機車及1輛腳踏車連環相撞，造成1名24歲女機車騎士、1名14歲少女騎腳踏車及1名64歲汽車女乘客受傷送醫，肇事原因由警方調查釐清中。