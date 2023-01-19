浩子體驗跳鼓陣下腰。（民視提供）

籃籃反穿衣服、褲子，作弊挑戰下腰。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害，本周播出浩子、阿翔、籃籃、王燦、宜芳與卡卡日前來到台南關廟體驗跳鼓陣，現在的跳鼓陣已經不只以往的單純的鼓陣動作，加入許多特技表演。王燦挑戰下腰，結果卻因為筋骨太硬，肢體僵硬，只能倒在地上不斷顫抖，讓人哭笑不得，也意外看到有別八點檔另外一面的他。

在挑戰更高難度，要後仰下腰走板凳搭程的「下腰走獨木橋」時，籃籃自告奮用挑戰，她數度差點失足摔落板凳，看得大家驚險萬分，好在最後成功抵達終點，當大家讚嘆籃籃藝高人膽大時，才發現原來根本是作弊，原來籃籃戴著面具，反穿衣服、褲子，彎著腰走獨木橋，讓大家直呼這樣作弊不行啦。

換浩子挑戰時，大家為了激勵浩子，特地在終點處放了一杯紅酒激勵他，沒想到成效極佳，浩子一路咬牙直奔終點，讓人直呼不虧是酒空浩。最後，大家也學習了疊羅漢及跳鼓陣的腳步及動作，還拜訪了當地的百歲人瑞阿嬤，最後前往關廟當地信仰中心山西宮驗收，讓大家驚呼連連。