鳳小岳在北投市場找不到民眾願意帶他回家感到無奈。（公視提供）

公視《誰來晚餐》將推出春節特別企劃「明星來敲門：廚房借我用一下」，邀請演員鳳小岳、歌手戴愛玲、主持人陳明珠，三位化身節目特派員前往各大市場，詢問現場民眾是否願意帶他們回家共進一餐，其中，鳳小岳更自曝小時候志願是當廚師。

公視節目《誰來晚餐》嘉賓演員鳳小岳、歌手戴愛玲、主持人陳明珠，分別前往台北北投市場、台北萬華家樂福和新竹竹東中央市場，親自尋覓願意被拜訪的家庭對象，鳳小岳一現身市場就引來騷動，甚至還有熱情民眾直接大膽詢問「可以親一個嗎？」，鳳小岳也相當親民，幾乎來者不拒，在市場玩得很開心。

鳳小岳在市場化乍看是「師奶殺手」，但當他一提出想登門拜訪的邀約時，卻沒有人願意帶他回家，還有攤販看不下去而幫忙詢問客人意願也失敗，讓鳳小岳失望直呼「大家只想跟我拍照而已，大家都沒有人想跟我吃飯！」

最後鳳小岳終於問到一位住在市場附近的蔡太太願意帶他回家，並在廚房顯露一手煮飯絕活，不用靠電鍋，而是把白米直接放進鍋子裡炒乾、悶煮，10分鐘就輕鬆煮出一鍋好飯。鳳小岳還透露，自己其實在成為演員之前，原本的志願就是想成為一名廚師。

過去他曾在英國倫敦就讀戲劇系，觀察到西方人吃米飯與東方人不同，這項煮飯絕活就是在當時打工的地方學來的。他的廚藝讓蔡太太一家讚不絕口，對此鳳小岳顯得相當開心，還表示：「我老婆很少誇我的料理，所以我今天非常感動！」