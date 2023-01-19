疫情期間公車乘車需求減少而大幅減班，致使駕駛員嚴重流失，疫情趨緩後乘車需求回升，客運業者卻面臨無人開車的窘況，為此市府推出紓困補助計畫，但仍有一定的缺額，為此市府延續去年的薪資補貼計畫，編列4320萬經費補助駕駛員，盼能留住人才。

交通局局長張新福指出，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，民眾改變乘車習慣，公車運量逐年下降，客運業者在疫情期間不得不減班，致使許多駕駛員因為收入減少轉換跑道，這造成即便近期疫情趨緩，公車班次已恢復8成以上，但駕駛員回流情形仍不甚理想。

交通局統計，2020年市區公車駕駛員人數有902人，2021年卻僅有830人，市府去年推出紓困補助計畫，雖讓駕駛員人數微幅增加至842人，但仍有50人以上的缺額，這情形會讓客運業者的調度有難度。

交通局表示，為協助業者招募、留住駕駛員人力，強化駕駛員穩定性，市府將延續去年市區公車駕駛薪資補貼計畫，今年編列4320萬元的經費，給予每位登記在桃園市的客運駕駛員每月4000元薪資補貼，再加上客運業者每月所收補貼款中提撥給所屬駕駛2000元薪資補助政策，每位駕駛員今年每月仍可加薪6000元，希望相關的補貼政策能增加駕駛員薪資，讓更多人願意投入客運業服務。

張新福另提及，除有提供公車駕駛員薪資補貼，此外也會逐年檢討市區公車路線的營運績效，針對經營績效不佳和營運虧損路線轉型為幸福小黃路線，並藉由大數據及手機信令資料分析，從中發掘具轉型成市區公車潛力的基本民行路線，以填補公車路網縫隙缺口，完善市區公車路網。