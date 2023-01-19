農曆春節連假將開始，台中市計程車循往例在春節期間加收費用，交通局表示，今年1月20日小年夜到1月29日大年初八，計程車使用「春節費率」每趟加收50元，1月30日0時恢復原收費方式。

交通局長葉昭甫表示，為體恤計程車駕駛人於春節期間放棄休假，犧牲陪伴家人度過新年的時間，春節期間費率加成各縣市均已照慣例每年實行及檢討，台中市比照往年每趟次加收50元，台中市在春節前特別加強宣導，避免因收費產生爭議。

為讓乘客了解春節加價費率，交通局在各大主要車站宣導計程車加成措施，大多數民眾都了解且支持加成。葉昭甫說明，交通局除在各大車站展開宣導，也印製三國語言（中、英、日）的收費說明貼紙給每位駕駛在車內明顯處張貼，為避免外籍人士乘車時因語言隔閡造成溝通困擾，今年準備韓國、泰國、印尼、越南等4個國家語言宣傳單，同時也請公（工）會加強宣導，提升春節期間服務品質。

交通局提醒，民眾搭車若發現有駕駛不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名及上、下車地點，向台中市政府的市民專線1999話務中心反映，避免因收費產生爭議，保障自己權益。