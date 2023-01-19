國立暨南國際大學面積150公頃，種植上千棵櫻花，包括八重櫻、山櫻花、枝垂櫻及昭和櫻，將於過年後盛開；暨大校長武東星與日月潭國家風景區管理處長簡慶發，19日宣布「暨大櫻花季」長達46天的櫻花慶典，將延續到3月5日。

今年暨大櫻花季結合茶道、音樂、與咖啡等主題，櫻花茶席將1／28、2／5、2／11、2／18、2／19登場，邀請大家在櫻花樹下「品好茶、賞櫻花」，感受視覺與味覺的饗宴。

還有兩場清韻民歌合唱團的現場演唱，將於1／28、2／19舉行；其他假日期間，也有街頭藝人表演，營造悠閒浪漫的氛圍。

過年與周末例假日期間，則有蛙寶市集的在地美食；今年更加碼暨大與中部各高中結盟的櫻花聯盟教育市集，以及在圖書館1樓藝廊辦理「暨大櫻花季院系所成果展」，並提供「暨大行旅住宿券」、「涵碧樓下午茶餐券」、「暨大穿山甲抱枕」等獎品提供抽獎。

國立暨南大學櫻花季，預估在過年後櫻花盛開。（暨大提供／廖志晃南投傳真）

武東星表示，暨大除了賞櫻，自行攜帶坐墊或休閒座椅，可以在大草原野餐、遛小孩、玩大地活動、飛盤、風箏；簡慶發也表示，暨大櫻花季是日月潭觀光圈台灣之心軸線的重要指標，新年期間到日月潭地區走春、採購好物，是兔年開春最佳選擇。

暨大在校園成立全國最大、最新的戶外探索教育中心，由體育署補助2800萬元興建，藉由低、中、高空探索教育設施及團體活動，可以提升個人自我觀念及自信心，強化心理動能、技巧、平衡、合作方面的技能，配合櫻花季，暨大特別推出戶外探索教育推廣班，歡迎體驗。