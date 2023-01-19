春節長達10天連假，預計迎來爆發性旅遊潮，為確保用戶通訊與服務品質，台灣大(3045)全台逾百處熱門景點，優化近1200台基站，進行網路容量擴充，並出動近千位工程師與客服人員輪班待命，確保障礙狀況及時排除，提供最佳上網與通話品質。同時，線上客服24小時不打烊、第一線門市人員也將持續提供「五心級」服務。

有鑑於不少民眾會利用春節連假出遊，台灣大提前在北、中、南熱門景點，包括台北市木柵貓空、龍山寺、行天宮、松山慈祐宮、松山慈惠堂；新北巿林口竹林寺、三峽祖師廟、中和烘爐地、鶯歌老街；桃園巿蘆竹五福宮、大溪老街、永安漁港、小人國；新竹關西六福村、內灣老街、南寮漁港；苗栗縣玉清宮(火旁)龍活動；台中市三井LaLaport、麗寶樂園；彰化縣鹿港天后宮；雲林縣北港朝天宮、劍湖山樂園；南投縣竹山紫南宮、日月潭、九族文化村樂園；高雄市佛陀紀念館；台南市南鯤鯓代天府、鹿耳門天后宮、鹽水月津港燈節；屏東墾丁大街，以及其他熱門景區等，全面進行網路容量配置與優化。

為方便用戶申辦各項業務，台灣大myfone門市也公告春節服務時間，1月21日除夕，直營門市開店時間提前至10點30分，加盟門市開店時間不變，直營與加盟門市的打烊時間皆提前至下午4點30分。初一到初三，部分直營與加盟門市休息，其餘直營門市則依店別分為中午12點至晚上8點30分，以及11點30分至晚上8點兩個營業時間；加盟門市營業時間則為12點至晚上6點。初四全台直營與加盟門市均恢復正常營業時間。