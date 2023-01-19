瑞昱(2379)今(19)日舉辦法人說明會，考量整體經濟持續疲弱，加上庫存調整持續，以及工作天數減少，瑞昱預估，「第一季營收將會是本波周期修正的低點」、「第二季比第一季好、下半年比上半年好」，瑞昱仍力拚2023年營收不比2022年差。

展望第一季，副總經理黃依瑋認為，有鑑於總體經濟情勢下，終端市場疲軟、庫存調整持續進行、大陸解封後仍有變數，以及第一季工作天數較少，故謹慎保守看待，預估第一季營收將會是本波周期修正的低點，但有些需求會在農曆年後回升，「第二季比第一季好、下半年比上半年好」，且下半年有望看到報復性反轉，營運回到正常季節性表現，儘管短期逆風，瑞昱仍力拚2023年營收不比2022年差。

各產品表現上，黃依瑋表示，乙太網路去年第四季訂單急遽下降，其中，乙太網路晶片、PC乙太網路和其他乙太網路晶片為最主要庫存調整，瑞昱去年第四季PC與非PC占比調整劇烈，達到26：74，主要就是因為PC市場疲軟，客戶仍陷高庫存狀態，其中，以本季來說，PC網通市場持續消化庫存，但已看到訂單恢復跡象，預期下半年市場狀況會更好，瑞昱將和客戶持續瞄準升級商機。

交換器部分，黃依瑋表示，去年第四季受到大陸嚴格管控政策下，電信標案無法落地，發展中國家美元走強，導致成本增加，客戶採購意願下降，而第一季大陸延長農曆年假期，價格持續面對短期困難，但中長期來說，仍預計2023年需求將回溫，且2024將會有更明顯的規格升級，瑞昱在管理行交換器市場占比繼續穩定增加。

無線網路部分，黃依瑋表示，去年第四季WiFi市場出現明顯下滑，第一季仍面臨高庫存以及工作天數減少問題，但預估第一季末、第二季有機會出現反彈，去年瑞昱WiFi 6占整體WiFi營收20%，2023年占比將倍增，WiFi 4、WiFi 5、WiFi 6將共存，WiFi 7預計在等到2024年才會加入產品陣容，WiFi 6E則會較屬過渡產品。WiFi 6在各產品線滲透率上，2022年PC約50~60%、路由器約40~50%，2023年都會再上升10%。

談到PC市況，黃依瑋表示，整體市場2022年出貨2.92億、年衰退16.5%，尤其去年第四季下降最為明顯，年減高達29%，且瑞昱因協助客戶去化庫存，故單季調整幅度更勝市場平均。展望第一季，預計PC出貨恐將進一步下滑，但就2023全年來說，根據客戶端反饋指出，2023年將溫和減少約5%，也意味著PC市場下半年將優於上半年，最慢有機會在第二季看到觸底反彈。

TV市場部分，黃依瑋表示，2022年出貨落在1.97~2.02億台，2023年估計會落在1.9~1.97億台，年對年會呈現小幅下滑，但瑞昱積極發展電競領域，瑞昱預計2023年在TV出貨維持穩定，甚至有成長機會。

大陸在短期內快速解封，黃依瑋表示，短期確診增加，衝擊勞動力減少，有些公司延長農曆新年假期，均減緩整體商業行為，不管對瑞昱或是客戶端業務都有直接影響，但對瑞昱在大陸據點則影響有限，瑞昱當地工程師確診病例已過高峰，多恢復正常作業，營運沒有影響。

黃依瑋表示，2023年瑞昱主要成長動能和2022年相去不遠，仍力拚營收成長，主要動能來自WiFi、乙太網路、PON的規格升級，看好車用乙太網路、交換器成長也會明顯大於整體平均；另外，消費類產品上，則看好藍芽電視等擴增新的應用。

2023年毛利率趨勢上，黃依瑋表示，瑞昱短期面臨壓力主要反映庫存緩慢去化導致的損失認列，且市況不佳也帶來價格壓力，評估短期將延續到今年上半年，但長期來看，產品組合優化下，毛利率還是會比疫情之前好。