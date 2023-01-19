「S2O Taiwan潑水音樂祭」於去年舉辦，海報上有許多大咖藝人，不料主辦方在活動前一天才說CL、Yellow Claw與R3hab等大咖藝人和DJ都不會出席，讓許多粉絲怒斥要退票，主辦方負責人曾開直播說「被文化部陰了」，近日主辦方再發聲明，將矛頭指向文化部，要求文化部賠償約3千5百萬元，更表示「若文化部不賠償，就不退錢給消費者」，引起網友熱議。

活動主辦方斯邦奈19日在社群平台發聲明表示「本事件並不單純，需完全的準備來處理這次從未發生過的事件」，強調「S2O Taiwan潑水音樂祭」2022年4月起均有依照相關規定向各單位提出申請，也有積極與主管機關進行溝通，「惟因主管機關於處理申請藝文人士免隔離入境演出案件上之態度偏向消極，且於事件發生當下即將責任推往本公司，並發布新聞稿，造成本公司名譽與財務上極大傷害與損失」。

斯邦奈近日已蒐集完相關資料，透露將向主管機關文化部請求賠償，並列出細項「消費者未使用票金額損失為17290846元、國外藝人金額損失為18491966元、公司名譽損失求償1元、負責人精神損害求償1元，總計求償金額3千5百78萬2千8百14元整」，聲明稿內提到如果獲得文化部賠償，才會賠償給消費者，不過有事先補償給部分消費者，且公司將暫停辦所有活動業務，之後的「S2O Taiwan潑水音樂祭」會交由泰國總公司直接經營。

S2O潑水音樂祭主辦方斯邦奈19日發布聲明。（圖／Spunite 斯邦奈 facebook）

有網友表示：「聲明稿結論1.文化部賠償才會賠給消費者，2.文化部沒賠償的話什麼都沒有」、「根本電音界張淑晶」、「辦活動真的挺辛苦的，會遇到的意外也非常多，加油」、「注意看這個公司太狠了，到現在還在打太極」。