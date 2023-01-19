6000元要等多久？藍揭普發現金條例「偷渡私房錢」 鄭麗文痛批：民進黨明目張膽 @ChinaTimes

民進黨黨團總召柯建銘今 (19) 日表示，稅收超徵全民共享法案可能最快要到2月17日立院才能表決，現在比較高的機率會在4月中還稅於民。中廣董事長趙少康今在臉書發文稱，該法案要通過特別條例總預算高達3800億元，其中1000億拿來補貼勞健保跟台電，1800億還稅於民，剩下1000億內容不清不楚，還要強迫在野黨背書，恐將成為蔡政府下個小金庫。

趙少康開宗明義指出，「民進黨政府給人民6000元，給自己1000億空白支票」，全民期待普發6000元現金已久，現在不但過年前拿不到，甚至要拖到清明節前後才能落袋，且民進黨跟側翼還在抹黑國民黨「發現金玩假的」，他揭露，這一切都是蔡政府的算計，主要是想透過「全民共享特別條例」審查，「夾帶不明不白的千億元支出，真正為難人民的，就是蔡英文政府。」

趙少康接著提到，全民共享特別條例總預算高達3800億元，其中1800億發還給民眾，然而剩下的2000億中，蔡政府先是撥1000億補貼勞健保及台電虧損。但最後的1000億元，僅用一個「強化經濟及社會韌性」的說法就想再動支。他怒批，這高達3800億元的預算，行政院只有6頁說明，且內容不清不楚，就要在野黨背書，實質就是「藉發現金之名，行補貼虧損之實」，藍營今天嚴格審查為的是替人民血汗錢把關，「蔡政府說要發錢，卻一再推託，才是騙人政府。」

針對行政院長蘇貞昌，趙少康砲轟，他為了保住自己的官位，加上民意壓力，才不甘不願的還稅於民，結果拖拖拉拉半天，經費運用規劃還是一片空白，此行為就是想逼在野黨空白授權，「千億元空白支票又成為政府的小金庫」，綁樁、撒幣更可以為所欲為。他強調，蔡英文執政的兩個任期內，黑金與官商勾結都浮上檯面，剩下一年半的時間，派系搶權」、搶錢吃相更難看，「2024總統與立委選舉，下架民進黨才有公理正義。」