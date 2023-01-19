亞洲最大成人直播平台SWAG於19日出爐台灣第一份成人產業的數據白皮書。回顧2022年，宅經濟趨緩、經濟景氣略有下行，SWAG的付費用戶數略減7.97％；但訪問者及內容觀眾仍有高幅度的成長，尤其進入直播間的不重複觀眾數更達174.7％的倍數增長。

2022年SWAG平台各類型的創作者數量與表演內容都有明顯提升，SWAG表示，平台願景是提供適法合規且優質的成人娛樂給觀眾，並讓所有成人創作者的創意內容得以兌現，SWAG也希望藉由年度數據報告的揭露，向全球展現台灣成人產業的鋒芒與潛力。

根據SWAG的2022年度數據回顧「SWAG INSIGHTS REPORT」報告顯示，去年度直播間造訪人次高達7.66億次，平均每天有200萬次的觀眾造訪，具有期限的限時動態則是直播外第二受歡迎的內容頁面，約有1.52億次的觀看數。

至於AV長片部分，高達91.81％的觀眾都會使用快轉功能，泰國觀眾快轉率最高，達93.25％；越南觀眾快轉比例則最低，僅84.98％。2022年內在SWAG播放的長片共有57.8億秒被快轉，等於全球觀眾累計省了183年，只為更快達到高潮。

此外，SWAG也給出精確的統計圖表，去年度最多人在線的時段為周三的午夜時段（0：00～1：00），周二5：00～6：00時段則是最為冷清。另比較世界各地觀眾的在線時間，新加坡人以6.66分鐘拔得「最持久」頭籌，大陸與越南人則最沒「凍頭」，平均5.35分鐘就投降；而在SWAG用戶最多的台灣縣市之間，主要用戶所在地（六都 + 新竹）以新竹用戶平均單次在線時間6.98分鐘奪冠，而台中則以6.24分鐘為最低，低於台灣全體用戶平均。