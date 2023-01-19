今（19）日威力彩啟動春節機動加碼，頭獎金額上看2.2億，許多民眾會購買彩券試試手氣，盼望能一夜致富，小孟老師在臉書上點名4星座，水瓶座、摩羯座、牡羊座、射手座過年期間偏財運超旺，並建議利用中午時間去購買彩券，就能讓運勢更加提升，可好好把握。

▍第四名：水瓶座

水瓶座受到太陽籠罩，可利用過年領到的紅包，拿去購買彩券或刮刮樂，將好運轉換成財運，有機會可贏得不錯的獎項。

▍第三名：摩羯座

過年期間，水星入摩羯座很有機會得到別人給的財富，若是去彩券行購買彩券，可試著讓老闆推薦或選擇別人買剩下的刮刮樂，中獎機會反而更高，這類的意外之財，就當是過年的小確幸。

▍第二名：牡羊座

這段期間的牡羊座，心態上會比較想放在投機性中獎這方面來努力，本身也會花很多時間精力在研究如何賺取財富，而辛苦是值得的，過年期間中獎機率超高，特別是經過自己研究出來的數字更有機會。

▍第一名：射手座

射手座過年後正、偏財運都相當不錯，工作上只要多些努力，就會得到好的回報，偏財運方面，就不止過年期間了，在1月底至2月這整個月其實都相當好，可去試試手氣，會得到相當好的回報，甚至有可能中大獎，成為暴發戶。