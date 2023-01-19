台南市警方近年需清查失蹤7年以上的人口，98歲的許姓婦人10年前被家人報案失蹤遲未尋獲，警方與戶政事務所聯手調閱舊檔案比對，發現許女已被法官判定在1956年死亡，家屬卻忘記撤銷，在警方通知下，協助撤除協尋身分。

台南市警3分局防治組清查超過7年的失蹤人口時，發現98歲許菜的後代家人因財產繼承問題，在2013年向高雄市仁武警分局通報失蹤，根據通報失蹤的地址為安南區的「外塭仔」一帶，提供的資料稀少且十分模糊。

警方得知外塭仔為塭南里舊地名，前往訪查地方耆老，卻無法打聽到許姓阿嬤，再前往安南區戶政事務所翻找舊檔案，找到出生年月日一樣，但名字為「許氏菜」的人名，登記地址為日據時期大正14年登記的「臺南州新豐邦安順庄和順寮百四番地」，仍查不到現有住址。

警方比對許菜與許氏菜2人只差1字，且出生日期皆同，戶政資料註明許氏菜已遭判定死亡，詢問阿嬤的家屬，才查知2個名字確為同1人，家屬10年前報案失蹤後，法官查證後已判定阿嬤在1956年死亡。

家屬在阿嬤確認死亡後忙著處理遺產問題，卻忘記撤銷協尋資料，致使警方仍留有失蹤人口資料無法結案，家屬得知一時疏忽竟造成警方困擾多年，感謝警方積極找人，阿嬤的協尋身分也終獲撤銷。