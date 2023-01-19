今(19)日上午才傳出泰山(1218)審計委員會陳敏薰獨董及杜英達通過於3月16日召集股東臨時會以全面改選董事議案。公司派今日下午發出聲明稿指出，1月17日陳敏薰獨董、杜英達獨董，執意召開審計委員會明顯違規，因召集程序不合法，會議無效。

泰山指出，112年1月10日晚間發送的泰山企業股份有限公司第3屆第9次審計委員會通知(會議時間：112年1月17日下午1時30分)，經法務團隊提醒，違反金管會「公開發行公司審計委員會行使職權辦法第三條」規定、臺灣證券交易所股份有限公司制定規範之「審計委員會組織規程第7條第2項」及「泰山企業股份有限公司審計委員會組織規程第7條第2項」應於7日前通知規定。

泰山指出，因該審計委員會會議召集程序不合法，故本公司於112年1月17日上午11時30分緊急以電子郵件通知三位獨立董事，並特別以電話通知審計委員會主委陳敏薰獨董之秘書，提醒若召集程序明顯違規之會議，其所作決議亦將無效；並將造成本公司獨立董事執行職務有違反法令之情事，除致生重大損害於本公司外，亦恐造各獨立董事，淪為違法窘境，懇請各獨立董事，於接獲發送合法之開會通知後，再行集會，以維本公司及各位獨立董事合法權益。