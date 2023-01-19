改裝車噪音夜間擾人，雲林縣環保局去年共執行64場稽查，比前年多近一倍，開罰130輛，累計罰鍰27萬多元；日前環保局與縣警局在虎尾執行攔查檢測，又取締到100分貝的噪音車，環保局表示今年會再增加3套聲音照相設備，強力遏止改裝車輛吵人。

環保局前年接獲739件車噪音陳情案，去年新添購一套聲音照相設備設備，總共2套設備架設在改裝車輛常走的台三線古坑段、149縣道古坑華山路段、二崙鄉台19線、北港鎮華勝路、斗六市雲林路三段、西螺鎮東南路、林內鄉大同路，雙向都能偵測拍照。

環保局指出，速限50公里以下路段車輛行駛聲音不得超過86分貝，70公里以下不得超過90分貝，使用改裝排氣管、刻意拉轉不當駕駛等行為而產生噪音並超過標準，依法告發開罰1800至3600元。

環保局去年與縣警局、監理站共同執行64場稽查檢測作業，開罰130輛噪音車輛，累計處分27萬3600元，成果豐碩，去年噪音車輛檢舉案件已大幅降低一半。

3單位本月初執行今年首次聯合稽查噪音車與取締非法改裝車，攔查檢測5輛車，查獲3輛車超標，超標6分貝至9.2分貝，最大檢測噪音值達到100分貝，還查獲1件無照駕駛、1件越級駕駛1件、1件逾檢註銷。

環保局表示，今年預計再增加3套聲音照相科技執法設備，架設於陳情熱點區域，擴大稽查範圍。有噪音疑慮的車輛，若被民眾拍照或錄影向環保局檢舉，該局也會寄發噪音車輛召回檢測通知給車主。